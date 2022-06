Va a cercare funghi con gli amici, precipita per 80 metri e muore. Il corpo avvistato dall'elicottero dei vigili del fuoco

CARPEGNA - Tragedia ieri pomeriggio sul Monte Carpegna, al Passo della Cantoniera, dove un pesarese di 73 anni è morto mentre faceva un’escursione alla ricerca di funghi insieme a un gruppo di amici.

L’allarme è scattato intorno alle 15.20 e sul posto di montagna si sono recate le squadre dei vigili del fuoco di Macerata Feltria, di Urbino e di Pesaro. Stando a quanto si è potuto ricostruire in serata, l’uomo faceva parte di un gruppo di amici che erano partiti per un escursione.

Una volta arrivati al Passo della Cantoniera la comitiva ha imboccato uno dei tanti sentieri spingendosi alla ricerca di funghi. Ma all’improvviso il gruppo si è accorto che l’amico era rimasto indietro e non era più con loro. Hanno iniziato a chiamarlo al cellulare ma non rispondeva.

A questo punto, erano già passate le 15 hanno dato l’allarme. I vigili del fuoco hanno immediatamente fatto scattare le ricerche del disperso iniziando a setacciare l’impervia località di montagna. Contemporaneamente è stato anche allertato l’elicottero dei vigili del fuoco che è partito in volo da Arezzo per fare una ricognizione.

Ed è stato proprio il personale sull’elicottero, durante il sopralluogo nella zona del Carpegna, ad avvistare il corpo del 73enne. I vigili del fuoco e personale specializzato del Saf si sono calati per il soccorso ma una volta raggiunto per l’escursionista non c’è stato più nulla da fare.

L’uomo, mentre percorreva in sentiero probabilmente ha messo un piede in fallo, o è stato colto da un malore. Fatto sta che ha perso l’equilibrio cadendo nel burrone e precipitando nel canalone sottostante, da un’altezza, circa 80 metri, che non li ha lasciato scampo. Le operazioni di soccorso sono andate avanti fino al tardo pomeriggio.

E sempre i vigili del fuoco ieri sono intervenuti nel comune di Colbordolo, località Talacchio, per un incendio presso una ditta di lavorazione alluminio. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco con tre autobotti hanno spento l’incendio che ha interessato due capannoni(uno confinante)

