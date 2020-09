Sbatte contro il marciapiede e rovina a terra: muore un motociclista di 57 anni

CARPEGNA - Stava marciando su una moto yamaha in direzione Carpegna – Macerata Feltria, quando per cause ancora al vaglio dei carabinieri, è caduto violentemente sul rialzo di un marciapiede.

Così ha perso la vita questa mattina un cinquantasettenne di Carpegna. La caduta mortale è avvenuta alle 10,30 presso il Ponte Cappuccini nel comune di Pietrarubbia lungo la trada Sp1 cantoniera; subito sul posto il 118 ed i carabinieri di Piandimeleto, ma purtroppo per l’uomo non c’era più nulla da fare e a quel punto non c’è stato che trasportare il suo corpo all’obitorio dell’ospedale di Sassocorvaro.

