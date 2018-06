Esplode un mortaio al poligono di tiro durante l'esercitazione: grave soldatessa

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

CARPEGNA - Un grave incidente sarebbe avvenuto in mattinata al poligono di tiro militare nella zona del Sasso Simone e Simoncello nei pressi di Carpegna. A quanto si è apprende, sarebbe accidentalmente esploso un mortaio e nella deflagrazione sarebbe rimasta gravemente ferita una soldatessa. L'Ufficio Generale del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito ha spiegato che «era in atto un’esercitazione a fuoco con mortai, regolarmente programmata e propedeutica all’impiego operativo, un militare dell’Esercito effettivo al 187° reggimento Paracadutisti “Folgore” è rimasto gravemente ferito. Il personale militare sanitario presente sul posto, dopo aver stabilizzato la paziente, ha chiamato immediatamente i soccorsi del 118 che hanno provveduto al trasporto in elicottero presso l’Ospedale Civile Torrette di Ancona. L’Esercito - prosegue la nota - ha immediatamente attivato le procedure per fornire tutto il sostegno necessario alla famiglia del militare e accertare le cause dell’incidente».