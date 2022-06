Esplodono colori e fantasia, torna il carnevale dei bambini: in centro sfilano due carri allegorici con tante attrazioni

FANO - Oggi è ancora carnevale, poi lo sarà ancora domani e per 3 giornate anche dal 13 al 15 agosto. E’ un programma anomalo quello redatto quest’anno dall’ente Carnevalesca che ha iniziato a proporre iniziative per bambini nel febbraio scorso, per poi organizzare un carnevale tutto dedicato a loro oggi e domani e far divertire gli adulti nel solco della tradizione in piena stagione turistica.

Altri carnevali sono stati soppressi a causa della pandemia che, seppur fiaccata non è stata ancora del tutto vinta, ma il carnevale di Fano è riuscito a sopravvivere con un programma, pur rivoluzionario, sebbene non poco attrattivo.

Si parte oggi alle 17

Si parte oggi alle 17 in piazza Venti Settembre con la partecipazione della Musica Arabita e del corpo bandistico di Cartoceto, che si esibiranno in un corteo di allegria.

Per tutto il pomeriggio sarà possibile partecipare ad una serie di iniziative a partire da “Un cuore di cartapesta”, un laboratorio creativo per bambini e ragazzi a cura di Valeria Roberto fino a “ColoriAmo” il trucca bimbi di Maria Grazia Morgana. In piazza ci sarà anche il “Drum Circle”, attività ludico-musicale a base di percussioni di Crezy Djambè. Sempre in piazzaVenti Settembre è in programma la presentazione de “Il Carnevalino”, il concorso di mini carri, rivolto a bambini e giovani, ideato da Paolo del Bianco. La premiazione del concorso si terrà il giorno successivo.

La sfilata dei carri di seconda categoria sarà il fulcro della giornata di oggi grazie alla presenza del carro “Fano la Divina”, realizzato a cura dei ragazzi del Liceo Nolfi-Apolloni ed il carro “Amore Arte e Poesia, ogni peccato portano via”, realizzato dal Comune di Gradara. Per ammirare i carri di prima categoria bisognerà aspettare la sfilata di Ferragosto sul lungomare di Sassonia, con la speranza che l’edizione 2023 possa svolgersi regolarmente a febbraio in viale Gramsci.

Domani visita alla fabbrica del carnevale

Domani si ripartirà alle ore 15 con una visita guidata alla fabbrica del carnevale, per conoscere ed apprezzare l’arte dei maestri carristi che continuando l’opera di chi li ha preceduti tengono viva l’arte della cartapesta. Chi vuol partecipare alla visita può segnalare la sua presenza a Manuela Palmucci, telefonando al 3466701612. In seguito, dalle 17, in centro città, la Musica Arabita intratterrà grandi e piccini e ci sarà la possibilità di partecipare al “Carnevalley” ovvero al progetto “Harry Potter al Carnevale di Fano”, realizzato in collaborazione con l’associazione “Fantasia sogno realtà”.

E si prepara la sfida elettorale

Mentre l’attuale consiglio della Carnevalesca è impegnato in simili iniziative, a latere ferve la lotta per il tesseramento. Quest’anno infatti scade il mandato triennale del direttivo e a competerne la rielezione si è formata una lista concorrente, con a capo il noto cantante e animatore Fabio Bargnesi che propone forti cambiamenti. Ovviamente chi fa più tessere, dato che il nuovo consiglio direttivo sarà eletto dall’assemblea dei soci, vince. Due al momento i segni di debolezza del direttivo in carica: l’indecisione di riproporsi o meno della presidente e la necessità di dedicarsi in termini prioritari alla buona riuscita dei 2 appuntamenti di giugno e agosto.

