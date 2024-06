PESARO Dal giudice lo choccante racconto di una bambina di appena sette anni presunta vittima delle attenzioni del nuovo compagno della nonna. Ieri davanti al gip l’incidente probatorio per ascoltare la testimonianza di una bimba residente a Pesaro nell’ambito di un indagine che vede un 56enne accusato di violenza sessuale su minore perché, in più occasioni, avrebbe accarezzato e toccato la piccola nelle parti intime. La bambina avrebbe raccontato i “giochi” alla madre. Uno choc che ha fatto scattare la denuncia. Nei mesi scorsi si è svolta la perizia psichiatrica che ha dichiarato la bimba capace di poter testimoniare ed essere consapevole di stare a processo. Ieri è toccato a lei parlare in audizione protetta e ripercorrere quei terribili momenti, sostenuta da una psicologa e dai familiari. Ha ricostruito i fatti e spiegato quanto sarebbe successo, anche a gesti. Approcci che sarebbero avvenuti in più circostanze: al mare nell’acqua, ma anche a casa sul divano o sulla sedia. La famiglia è appoggiata dall’avvocatessa Elena Fabbri, pronta a costituirsi parte civile. La prossima fase sarà quella della chiusura delle indagini preliminari e la richiesta di rinvio a giudizio dell’uomo, difeso dall’avvocato Matteo Rondina. Al momento l’accusa di violenza sessuale su minorenne è aggravata dal fatto che la bimba non ha neppure dieci anni.