FANO - Finiscono le feste pasquali e ripartono i cantieri in città. L’assessora ai lavori pubblici Barbara Brunori ha attivato una lunga serie di interventi che ora vengono iniziati con l’avvento della buona stagione o ripresi dopo i problemi che hanno caratterizzato la stagione invernale.

Si parte con il secondo intervento su Rio Crinaccio, frutto di uno studio idraulico fatto dopo l’alluvione del 2014, che migliorerà le sezioni di deflusso nel tratto del torrente compreso tra l’attraversamento della strada statale 16 e l’attraversamento ferroviario aumentandone la superficie di deflusso.

Percorso da eliminare

Verrà pertanto eliminato il percorso pedonale presente in alveo tra la statale e la ferrovia, demolito il muretto di sponda destra esistente in corrispondenza dell’aumento della sezione idraulica e realizzato l’ampliamento della sezione di deflusso. «Stiamo lavorando - ha evidenziato l’assessora - per far partire prima dell’ estate anche i lavori per la frana di Carignano, altro intervento atteso e molto importante per la sicurezza delle persone e la tutela del territorio.

Nel frattempo sono iniziati i lavori riqualificazione del sottopasso del Vallato, uno spazio che ha necessità di essere sistemato e migliorato sia nella sicurezza che nel suo lato estetico trovandosi all’ingresso del quartiere Vallato. Vengono ripristinati i tratti del calcestruzzo ammalorati, ripulita la vegetazione spontanea , ritinteggiate le pareti e dotate di nuova luce. In più a portare vivacità ci penseranno gli studenti del liceo artistico Apolloni la cui arte si esprimerà nel pensiero e nel colore sui muri dei viali pedonali».

Si lavora al parco urbano

Al parco urbano dell’aeroporto stanno per essere ripresi i lavori della pavimentazione e delle sedute, mentre per porre mano alla ristrutturazione della casa del parco occorrerà attendere la fine del mese di maggio. In questa settimana è previsto un incontro con i residenti e gli operatori di viale Cairoli, dove è prossimo l’intervento di Rete Ferroviaria Italiana per ampliare il sottopasso. In settimana è previsto anche l’intervento di ristrutturazione di piazza Marcolini, mentre al Foro Boario, dove è già stato ultimato l’intervento di asfaltatura con tanto di segnaletica orizzontale della prima metà dell’area interessata, i lavori stanno coinvolgendo la seconda metà.

Qui la ditta sta rispettando rigorosamente i tempi, mostrando una correttezza che purtroppo non si è rilevata altrove, dove i tempi contrattuali sono stati abbondantemente superati come nel caso del parcheggio di via Risorgimento.

Le asfaltature

La riqualificazione di viale Battisti andrà a gara in questa settimana in modo che i lavori possano incominciare tra la fine di maggio e i primi giorni di giugno. Le asfaltature sono partite a pieno regime. I lavori sono in corso nella zona industriale di Bellocchi, dove gli asfalti a causa del continuo passaggio degli automezzi pesanti sono oggetto di costante usura, nel quartiere di Sant’Orso e alla Paleotta.