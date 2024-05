PESARO Straordinaria occasione, questa mattina dalle 9 alle 13, per visitare il Cantiere Rossini di Pesaro: l’iniziativa rientra nelle giornate del WorldBoatingDay, un emozionante evento mondiale con un Open Day alla scoperta del mondo del refit, dato che Pesaro è l’unico porto, nell’Adriatico, che ha una banchina dedicata agli yacht in transito. Sarà dunque possibile togliersi ogni curiosità sulle strutture in dotazione ad una delle eccellenze della nostra città, con visite guidate a cura di esperti, per scoprire i segreti del mondo della nautica.



Nel dettaglio



Molti sono i pesaresi che si fermano a guardare e fotografare le numerose barche che approdano, da tutta Europa, al Cantiere Rossini: non ultimo il favoloso 55 metri, battente bandiera delle Isole Marshall, che ha scelto il cantiere pesarese anche per la bellezza della sua banchina, ma soprattutto per l’eccellenza del servizio, nonché la presenza di uno spazio adeguato. Chi frequenta il mondo del diporto non può non avere mai sentito parlare del “refitting” della barca: si tratta di un servizio richiestissimo nei cantieri navali. Si tratta di un termine onnicomprensivo, che può indicare un sacco di attività differenti.

Il refitting



A livello letterale, “refitting” significa “riparare” o “ristrutturare”, nonché più nello specifico “riequipaggiare”. Insomma, fare un refitting di un’imbarcazione significa rimetterla in sesto. Si parla allora di riparazioni, di ripristino, di fissaggi, di ristrutturazioni, di sostituzioni, e via dicendo, di operazioni che possono avere come oggetto sia l’esterno che l’interno della barca. Ma molto spesso è riferito anche ad interventi tesi alla personalizzazione, per rendere una barca più originale, più unica, più aderente alle proprie esigenze, per modernizzare l’imbarcazione, dotandola cioè di nuovi strumenti (come ad esempio dall’elettronica di bordo all’elica di prua, ecc). Il WorldBoatingDay rimane dunque un'opportunità unica di calarsi nei panni dei professionisti del settore in tutte le fasi, dalla costruzione alla gestione di una nave, fino alla maestria, alle competenze e alla dedizione che entrano in questo processo.

Acquisire una profonda comprensione del settore dal punto di vista dei suoi esperti, dei commercianti e delle comunità locali. Le visite non necessitano di prenotazione: sarà sufficiente recarsi ai cancelli del Cantiere Rossini dalle 9 alle 13.