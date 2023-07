FANO - Lo stabilimento della discordia non verrà ultimato prima della fine dell’anno, ma all’interno si può adesso cominciare a lavorare. Con l’arrivo dei primi due esemplari del WiderCat92, il catamarano a propulsione ibrida di serie brevettata da Wider, inaugurata di fatto la prima area produttiva del cantiere. E tra non molto previsto il trasferimento a Fano di altri tre scafi dello stesso modello, sempre ordinati da clienti internazionali.

Il traguardo

«Un traguardo importante non solo per noi ma anche e soprattutto per la città» saluta l’evento Marcello Maggi, alla guida della holding W-Fin Sarl che detiene l’intero capitale di Wider. Premiato «un lavoro di squadra» che ha coinvolto soggetti diversi, a partire da quello istituzionale («il Comune») per rimbalzare «alle imprese di progettazione e a quelle esecutrici». L’occasione è buona per tornare a perorare la causa «di un sito all’avanguardia dal punto di vista architettonico e tecnologico» che permetterà il raggiungimento di un duplice obiettivo: «Agevolare le operazioni di allestimento e facilitare le operazioni di consegna agli armatori di tutto il mondo che verranno a ritirare la loro nuova barca in questa bellissima città».

La replica ai detrattori

Alla nutrita schiera di detrattori, che continua a puntare il dito contro l’invadenza dello stabilimento, Maggi ribatte non solo che «è stato ideato e progettato con soluzioni estetiche condivise con la Sovrintendenza a tutela del paesaggio», ma che è su sua precisa indicazione che «gli architetti Alessandro Massari e Mauro Cavicchi dello studio Massari Design» si sono concentrati su «un risultato che fosse in armonia con l’ambiente circostante». Una difesa convinta e una manifestazione d’orgoglio condivise dall’amministratore delegato del cantiere Fabio Fraternale, che rivolge un pensiero grato «a chi ha creduto nel progetto, indicandoci il percorso da seguire per un’esecuzione veloce e corretta». Nonostante le operazioni non siano terminate, quello che può già ora essere utilizzato rappresenta per Fraternale «un ambiente di lavoro innovativo che tutela dipendenti e fornitori».

La soddisfazione

In questo quadro anche la soddisfazione per «la risposta positiva di tutte le attività commerciali e industriali che hanno riposto fiducia in noi e che ci spingono a proseguire nell’investimento con determinazione». Ancora impegnativa, infatti, l’agenda che dispone appunto il completamento del sito (anche esternamente ancora allo stato grezzo) entro il 2023. Subito dopo l’edificazione dell’area destinata agli uffici, dove ci si dedicherà a studio e messa a punto delle nuove tecnologie di ispirazione green.