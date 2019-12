Schianto in galleria: due persone incastrate nelle lamiere, grave una donna

CANTIANO - Grave schianto sulla Provinciale 3 a Cantiano: due persone all'ospedale, una donna in gravi condizioni.

L'incidente è avvenuto nel pomeriggio nei pressi della galleria Macereteo, dove, per cause ancora al vaglio della Polizia stradale di Urbino, si sono scontrate semiforntalmente due auto. Feriti i conduventi dele due vetture: un uomo di 58 anni di Cantiano ed una donna 52enne di Gubbio, entrambi sono rimasti tra le lamiere e sono stati estratti dai vigili del fuoco. Più gravi le lesioni della donna: era stato chiesto l'intervento dell'eliambulanza, ma il mezzo non si è potuto alzare in volo per la troppa nebbia.

