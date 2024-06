CANTIANO Contessa: una porta tra terra e mare è il nome del programma di marketing territoriale di Confcommercio Marche Nord e Confcommercio Umbria – Gubbio per valorizzare le aree attraversate dalla Statale 452, nota come Strada della Contessa.

La ripartenza

Una strada storica che collega Gubbio e il nord est dell’Umbria con le Marche e la provincia di Pesaro Urbino, a partire da Cantiano, la cui chiusura di 8 mesi, da aprile a dicembre 2023 per importanti interventi strutturali, ha pesantemente penalizzato le attività ristorative e turistiche, con perdite nella sola provincia pesarese di oltre il 10% del fatturato, pari a circa 2milioni di euro. Da qui la necessità, con la stagione estiva alle porte, di un progetto di rilancio. Da articolare in tre filoni: enogastronomico, storico-rinascimentale e archeologico. E’ stato presentato a Roma, nella sede dell’Enit (Agenzia Nazionale per il Turismo). Ha portato i saluti l’amministratore delegato Ivana Jelinic.

APPROFONDIMENTI L'INCIDENTE Motociclista finisce con l'Harley Davidson in una scarpata: paura a Pallino di Urbino L'INIZIATIVA Fano, un concerto in via Piemonte per fare pace con il parco dei vandalismi grazie Vivere Poderino

«La chiusura della Contessa la scorsa estate – ha esordito il direttore di Confcommercio Marche Nord Amerigo Varotti - ha deviato i tradizionali flussi turistici umbri in direzione delle nostre coste verso altre località. Abbiamo svolto un incredibile lavoro di raccordo con Anas e Regioni per sollecitare la conclusione dei lavori, riuscendo ad anticipare l’apertura di 4 mesi rispetto ai 12 previsti, e per questo siamo grati alle istituzioni. Ora il progetto di rilancio per recuperare le perdite economiche subite dalle imprese».

Nascono così i Menù della Contessa, circuiti enogastronomici dedicati alla scoperta di ristoranti e prodotti del territorio. Previsti da metà giugno a settembre anche i Week Gastronomici d’(A)Mare: i ristoranti della costa aderenti proporranno menù a un prezzo speciale. Ma anche percorsi dedicati ai Montefeltro e ai Della Rovere e la valorizzazione degli aspetti archeologici.

«Quelli individuati – ha proseguito la presidente Confcommercio Umbria Gubbio Barbra Marsili - sono percorsi fisici e ideali condivisi da due regioni. Vogliamo valorizzare tutte le eccellenze che ci sono sul territorio, partendo proprio da quello che abbiamo in comune». Il progetto ha il supporto, tra gli altri del Comune di Gubbio, presente con il sindaco Filippo Mario Stirati. Ha concluso la vicepresidente di Confcommercio Marche Nord Barbara Marcolini: «Un’iniziativa per far rifiorire un territorio penalizzato e ridare valore economico alle imprese. Un territorio ricco di risorse che va tutelato, sostenuto e promosso».