Semaforo non rispettato nel cantiere, scontro tra due auto: in gravissime condizioni due persone

CANTIANO - Gravissimo incidente accaduto oggi pomeriggio intorno alle 14. Due auto si sono scontrate quasi frontalmente e due persone sono rimaste gravemente ferite.

L’incidente è accaduto lungo la provinciale Flaminia all’altezza della frazione di Pontedazzo dove si stanno effettuando lavori a un ponte.

L’allestimento del cantiere ha modificato la circolazione, restringendo lo spazio per il transito dei mezzi e sulla strada si viaggia a senso unico alternato. Il traffico è regolato da due semafori. Una delle due vetture, una Renault Clio e una Volkswagen Golf non ha rispettato l’indicazione del semaforo provocando l’incidente. Sulla dinamica proseguono gli accertamenti della polizia stradale intervenuta per i rilievi del sinistro. A bordo della Clio viaggiava una famiglia cinese, padre, madre e un ragazzino. La donna nell’impatto è rimasta seriamente ferita, come l’uomo al volante della Golf che invece viaggiava solo. Si tratta di un automobilista nato a Brescia ma residente a Perugia. Anche per lui condizioni gravi.



L’equipaggio del 118, arrivato per primo sul posto, ha chiesto l’intervento dei vigili del fuoco che sono intervenuti da Cagli, per estrarre i corpi dei due feriti. L’uomo e la donna non erano rimasti incastrati negli abitacoli ma viste le loro condizioni sono stati estratti con difficoltà. Per la donna i sanitari hanno chiesto l’intervento dell’eliambulanza che l’ha trasportata all’ospedale di Torrette in codice rosso.



Codice rosso anche per l’uomo al volante ma per lui è stato sufficiente il ricovero all’ospedale di Urbino. Per completare le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza della strada sono state necessarie due ore e mezza di lavoro e la Flaminia è rimasta chiusa fino alle 16.30 quando la circolazione è tornata lentamente a ripartire.