Cantiano, segnali di rinascita dopo l'alluvione: riapre la filiale della Bper. Presente l'assessore Aguzzi

CANTIANO - Piccoli grandi segnali di rinascita. Torna operativa a Cantiano, dopo i danni subiti in seguito all'alluvione di settembre scorso, la filiale Bper Banca, in via IV Novembre 1.

Taglio del nastro

Taglio del nastro per la riapertura con Giuseppe Marco Litta, responsabile direzione territoriale Centro Est di Bper Banca e il sindaco di Cantiano, Alessandro Piccini, l'assessore Regionale della Protezione Civile, Stefano Aguzzi e il presidente della Camera di Commercio delle Marche, Gino Sabatini.