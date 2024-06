Maurizio Gambini sindaco da 10 anni di Urbino alla guida del centrodestra che tenta il terzo mandato: Urbino capoluogo una legge ad hoc per questa opzione?

«Il riconoscimento ottenuto è un risultato epocale, che i nostri competitor non vogliono ammettere. In 70 anni non sono riusciti a realizzarlo, anzi hanno permesso lo spostamento dell’asse territoriale verso la costa».

Ribadisce che il passo successivo sarà la Provincia di Urbino?

«Non è un’utopia, ma una proposta seria e concreta, condivisa dagli urbinati e dal territorio».

Come finirà lo scontro elettorale?

«Vinciamo noi al primo turno».

Il ruolo di Maria Francesca Crespini, terza candidata a sindaco tra lei e il centrosinistra di Scaramucci?

«Cercare di rendere ingovernabile l’amministrazione comunale, come è già successo in passato. Sia lei sia Scaramucci non sono nulla di nuovo: entrambi hanno già partecipato alle amministrazioni passate in ruoli di rilievo, ma non hanno portato a casa nessun risultato. Quello che propongono è una storia già vista che ha portato solo problemi che stiamo cercando di risolvere».

Tante opere in cantiere, alcune molto criticate come la variante Prg a Canavaccio su terreno agricolo.

«Solo pochi “eletti” credono che le persone possano rimanere in città senza creare le condizioni per generare posti di lavoro. Sostenere le aziende e farle rimanere nel territorio è un punto focale del nostro programma elettorale».

Per Canavaccio, dunque?

«Abbiamo fatto più di qualsiasi altra amministrazione: riqualificato tutto il borgo, migliorato la viabilità, realizzato l’operazione di recupero dell’ex Osca, predisposto l’acquisto per la torre Brombolona, progettato il percorso del bike park dalle Cesane. Noi abbiamo portato vivibilità, lavoro, sviluppo industriale e turistico. Ce lo riconosceranno».

Che pensa di Sgarbi, ha dato spessore e lustro alla città?

«Sgarbi ha dato tanto alla nostra città e le è sempre stato vicino, sono sicuro che lo rimarrà anche in futuro. Vittorio è una persona capace e lo ha dimostrato. Purtroppo, negli anni di prosindaco c’è stata la pandemia e le restrizioni hanno limitato il suo lavoro, ma mai ha fatto mancare la sua iniziativa e il suo appoggio alla città. Ha ricoperto il ruolo di assessore e di prosindaco senza compensi».

Come sindaco ha opzionato ora 1.500 metri quadri a Santa Lucia per uno spazio aggregazione giovanile e ha impiegato ben 10 anni per terminare i lavori alla Data.

«La Data prima di noi era abbandonata e chiusa da decenni. Noi ci siamo subito attivati per riqualificarla, abbiamo proceduto per step e al termine del primo grande intervento l’abbiamo messa a disposizione della città, forse qualcuno si dimentica. Le cose non avvengono per magia: ci vogliono le risorse economiche, i progetti, i passaggi amministrativi corretti. Per l’ultimo piano di Santa Lucia abbiamo programmato l’acquisto e il completamento per realizzare il centro di aggregazione giovanile e per alcuni uffici comunali, grazie alle risorse che l’amministrazione è riuscita a mettere a disposizione attraverso il rimborso della causa Pecorini e la vendita delle aree adiacenti all’ospedale».

Dopo alcune stagioni nel Pd, i suoi ex compagni si chiedono come faccia ad andare a braccetto con il centrodestra più populista?

«Si racconta questo solo per fare propaganda elettorale. Sono onorato di contare sull’appoggio delle liste civiche Liberi per cambiare e Movimento Urbino Città Ideale e di tutto il centrodestra, comprese Azione e Italia Viva, quest’ultima non ha concesso il logo al centrosinistra e la segreteria provinciale e regionale appoggiano la nostra coalizione. I partiti di centrodestra hanno scelto di sostenere chi ha dimostrato di saper amministrare in modo corretto ed equilibrato, sempre volto al bene della città e del territorio».

Il centro storico doveva diventare un albergo diffuso, invece diffusa è la fuga da parte di commercianti e residenti.

«I commercianti e i residenti erano già andati via prima di Gambini, con Gambini invece qualcuno ha pensato di tornare a vivere e lavorare qui. Tra il 2013 e il 2014 gli abitanti sono diminuiti di 176 unità, negli ultimi due anni invece abbiamo visto un’inversione di tendenza e dal 2020 i nuovi residenti superano gli emigrati: nel 2023 gli immigrati sono 150 in più. Sulle imprese, secondo i dati della Camera di Commercio, a Urbino c’è stato un calo simile a quello di altre grandi città marchigiane anche della costa. Sul turismo nessuno rileva che dal 2017 Pesaro ha registrato un calo del 17,84%, maggiore di quello di Urbino del 16,09% e che tale calo ha investito tutte le maggiori città interne della regione».

Riceci, la sua posizione definitiva?

«È sempre stata la stessa: sono favorevole alla costruzione di un impianto per i rifiuti nella nostra provincia, ma sono contrario al sito di Riceci».