FANO La previsione del polo logistico alimentare nell’area dell’ex zuccherificio è confermata ma sarà ripristinato il divieto per le attività insalubri di prima e seconda classe, fatta eccezione per i depositi di formaggi e ortofrutta. A partire dall’area dove attualmente opera la torrefazione Ultramar Caffè.

L'incontro

È questo l’impegno che l’assessore uscente all’urbanistica Cristian Fanesi, candidato sindaco del centrosinistra, ha assunto con il comitato dei cittadini “Aria Pulita”, nell’incontro di mercoledì scorso a Madonna Ponte, e anche di fronte alla città, nel successivo confronto serale con Stefano Marchegiani e Luca Serfilippi a Fano tv.

Fanesi ha reso noto di aver inviato lo scorso 23 maggio al dirigente dell’urbanistica del Comune, Giangolini, una lettera in cui, per la prossima fase di approvazione in giunta e in consiglio del Prg (successiva all’attuale esame da parte della Provincia, in seguito all’adozione definitiva il 20 aprile scorso), propone «di modificare la previsione dei 2 capannoni insistenti a Sud di via della Pineta inserendo una specifica sigla, da aggiungere alle zone omogenee produttive, per mantenere il divieto attuale di insediamento di nuove industrie insalubri di I e II classe. Per quanto riguarda il polo logistico (...) occorrerà inserire una destinazione urbanistica che vieti industrie insalubri di I classe e inoltre di II classe non comprese tra quelle necessarie alla realizzazione del polo stesso».

La protesta

La lettera nasce dalla protesta dei residenti della zona contro la presenza della torrefazione. Cristian Fanesi riconosce che «l’autorizzazione nel 2016 di questo insediamento produttivo è controversa. Con il Prg 2009 e dunque vigente venivano recepite le prescrizioni Asur per le aree all’interno del comparto edificatorio St3-p26, imponendo il divieto di installazione di nuove aziende insalubri ricadenti tra le attività produttive insalubri di I e II classe secondo il decreto ministeriale». Nel presentare la sua proposta, Fanesi sottolinea anche che «le prescrizioni suddette sono cogenti finché non sarà approvato il nuovo piano regolatore generale».

Marchegiani e Serfilippi

Nel dibattito televisivo, poi, il candidato sindaco Marchegiani ha ribadito l’impegno, se sarà eletto, di evitare l’impatto sulla viabilità urbana del popolo logistico, valutato in 500 mezzi al giorno, trasferendolo al casello dell’A14 o nell’area industriale, mentre Serfilippi ha affermato che l’unico modo per migliorare il Prg sarà accogliere le osservazioni della Provincia. Nessun impegno suo per spostare il polo logistico dall’ex zuccherificio.