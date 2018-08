Tiro a volo, l'Italia si impone ai campionati mondiali nell'impianto di Rio Salso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TAVULLIA - Neppure la pioggia è riuscita a fermare il 15esimo campionato mondiale di Compak Sporting organizzato dall’associazione Tiro a volo San Martino presso gli impianti di Rio Salso a Tavullia. La manifestazione, che è iniziata giovedì e si è conclusa domenica, ha visto una grande partecipazione di pubblico.Centinaia di persone hanno assistito, nonostante una pioggia battente, domenica pomeriggio allo spareggio per il secondo posto della categoria Open individuali. Il francese Matthieu Zeude si è laureato campione del mondo ma per assegnare la medaglia di argento è stato necessario affidarsi ad un turno successivo a cui hanno partecipato 5 atleti giunti secondi pari merito tra cui il “pesarese” Davide Gasparini e l’altro azzurro Cristian Camporese. Gasparini finirà quarto mentre Camporese terzo.Per quanto i risultati a squadre l'Italia è la nazionale che ha conseguito i migliori risultati vincendo due delle cinque categorie e conseguenzo nelle altre tre un secondo posto e due terzi posti.In particolare gli azzurri si sono affermati nella categoria Uomini, dove sono stati seguiti sul podio da Cipro e Svezia e in quella Junior con Francia e Norvegia seconda e terza. Tra le Donne si è imposta la formazione russa, seguita da quella britannica e dall'Italia, tra i Senior prima la Gran Bretagna, seconda l'Italia e terza la Spagna, infine nella categoria Veterani l'Itaia è arrivata terza dietro Francia e Gran Bretagna.Al di là dei risultati sportivi un vero successo confermato anche dai numeri: 700 atleti provenienti da 33 nazioni e oltre 2.500 presenze. L’evento ha generato un indotto economico notevole per le attività del territorio ed inoltre ha garantito una promozione mondiale per Tavullia e per tutta la provincia di Pesaro Urbino.