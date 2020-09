Colli al Metauro: gravi due ragazzi in scooter travolti dopo uno schianto

COLLI AL METAURO Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio. Due giovani erano in sella sullo stesso scooter quando hanno urtato il mezzo che era di fronte finendo sbalzati sulla corsia opposta dove sono stati investiti da un'altra auto che stava sopraggiungendo. E' successo a Calcinelli di Colli al Metauro, lungo la via Flaminia. I due giovani in scooter sono finiti contro la parte sinistra di un pick-up. A causa dell’urto, entrambi sono stati catapultati sull’altra corsia, dove stava arrivando una Opel Zafira. Il guidatore non ha potuto evitare l'impatto. I due giovani, che nello schianto hanno riportato una serie di gravi traumi, sono stati portati in eliambulanza ad Ancona. © RIPRODUZIONE RISERVATA