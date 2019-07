Cadono calcinacci dal ponte Strada sbarrata ma i lavori erano già programmati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Resterà chiuso al traffico almeno fino a sabato, per eseguire i lavori di messa in sicurezza, il ponte su via La Marca a causa della caduta notturna di calcinacci dall'arcata.L'allarme è stato dato ieri mattina e dopo un sopralluogo congiunto di vigili del fuoco, tecnici comunali e vigili urbani si è deciso per la messa in sicurezza della campata con un intervento tampone che ha fatto scattare l'interdizione per il tratto di strada interessato ai lavori.Nessuna chiusura invece per il cavalcavia soprastante che rappresenta l'ingresso Sud della città attraversata dalla statale 16. Il cantiere per sostituire l'arcata del ponte, già finanziato per 140mila euro, scatterà nella seconda metà di settembre e prevederà la chiusura per 2-3 settimane dell'Adriatica.