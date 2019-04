Catturata una vipera in paese: era vicina al parco giochi dei bimbi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAGLI - Ospite indesiderato domenica mattina al Parco delle Rimembranze di Cagli. Un piccolo esemplare di vipera è stato, infatti, avvisato da un signore che stava passeggiando nel Parco e che ha chiamato i vigili del Fuoco. La squadra cagliese è tempestivamente intervenuta e ha prelevato, in sicurezza, la vipera, che si trovava vicino ad una delle vecchie Fontane in pietra situazione all’interno del Parco che, soprattutto in queste giornate di sole, torna ad essere affollato da tanti cagliesi. Il timore adesso è che le vipere possano scendere fino all’adiacente parco giochi, recentemente ristrutturato e quotidianamente invaso da genitori e bambini