I vigili del fuoco-rocciatori salvano un cane bloccato sul costone roccioso

CAGLI - Notte al freddo per un cane meticcio di taglia media rimasto intrappolato in un costone di roccia nella zona di Cerreto di Cagli. La disavventura, a lieto fine, è iniziata venerdì sera dopo che una coppia di Cagli aveva deciso di fare un’escursione tra i boschi di Cerreto portando con sé l’animale. Questo ad un certo punto si è perso nella boscaglia finendo in una zona impervia. I padroni non sono più riusciti a raggiungerlo e nonostante i richiami l’animale non riusciva, a sua volta, a tornare da loro. A quel punto hanno chiamato i vigili del fuoco che tuttavia, a causa del buio e della zona impervia, hanno dovuto ad un certo punto sospendere le ricerche. Il mattino sono riprese le ricerche e già intorno alle 8 l’animale era stato individuato, ma si trovava in un costone roccioso piuttosto scosceso dove non riusciva a muoversi. A quel punto i vigili del fuoco sono intervenuti con tecniche ed attrezzature s.a.f ovvero speleo-alpino-fluviale. Una volta raggiunto l’animale però la povera bestiola non si fidava e non voleva farsi prendere. Grazie però alla voce del padrone però che lo chiamava e incitava dal basso, si è convinto che le persone in divisa erano lì per salvarlo e alla fine si è lasciato prendere e portare al sicuro.