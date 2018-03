Veterinaria trova e cura "Diaby", rarissimo esemplare di gatto selvatico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAGLI - Gli inglesi lo chiamano wild cat, gli italiani gatto selvatico, il suo nome in natura è Felis sylvestris: è un evento eccezionale avere trovato un esemplare vivo nella nostra provincia. Fino al 1992 era una animale poco studiato, ma negli ultimi venti anni, grazie anche al fototrappolaggio, è stato scoperto e studiato anche in Italia e nel nostro territorio, dove fino ad oggi ne erano stati rinvenuti solo 3 esemplari, ma deceduti.Circa 10 giorni fa, la dottoressa veterinaria Cecilia Copparoni, al ritorno da una visita domiciliare, trova un gatto, apparentemente morto, sulla strada. Amante dei felini, prima che veterinaria, scende dall’auto e si avvicina, notando flebili segni di vita. Da un primo esame sommario, accertato che non sembrava ci fosse nulla di rotto, se non un leggero trauma con epistassi sul musetto, decide di portarlo nella sua clinica per iniziare le cure contro i parassiti e anche per alcune lesioni dovute ad una presunta rogna. A mano a mano che l’animale inizia a riprendersi però, la dottoressa nota subito un comportamento anomalo.Allertati, sopraggiungono immediatamente gli operatori del Cras insieme alla Polizia Provinciale, ai quali appare evidente una certa somiglianza con il gatto selvatico europeo: il corpo robusto e agilissimo, la testa corta e rotondeggiante, le zampe forti e lunghe (soprattutto le posteriori) la coda tronca e clavata (a forma di clava) con anelli nerastri, un pelo folto e morbido, di colore grigio-fulvo con tracce rossicce dietro le orecchie e le vibrisse (i baffi) particolarmente sviluppate. Occorreva a questo punto una conferma scientifica con un’analisi genetica approfondita: come previsto dal protocollo, gli operatori, tramite la Provincia di Pesaro Urbino, hanno inviato dei campioni all’Ispra (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) di Ozzano (Bo) chiedendo la priorità poiché trattasi di animale vivo che necessita al più presto di tornare in libertà. I risultati, a conferma delle ipotesi, sono giunti positivi ieri e nei prossimi giorni, il raro e straordinario esemplare, di circa 8 mesi, a cui è stato dato il nome “Diaby” diminutivo di Diabolik per il carattere deciso e il forte temperamento, sarà rilasciato sul territorio. Appena sarà tronato in forze, verrà rimesso in libertà.