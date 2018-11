La tettoia cede e l'operaio precipita da sette metri: è grave

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAGLI – La tettoia cede, l’operaio precipita per 7-8 metri. Soccorso dall’eliambulanza e portato d’urgenza all’ospedale regionale di Torrette: è grave.E’ successo nel pomeriggio in una ditta a Smirra di Cagli, vittima un romeno 46enne. L’uomo, di una ditta estrerna, stava pulendo le caditoie quando la copertura in fibrocemento ha ceduto facendolo precipitare. I soccorritori del 118 si sono subito accorti della gravità delle lesioni allertando l’eliambulanza. Sul posto anche i carabinieri.