Cagli, entra nel bar per eludere i controlli, ma i carabinieri gli trovano in tasca l'eroina

CAGLI - Appena ha visto i carabinieri, si è infilato, insieme alla donna con cui era in compagnia, in un bar, quasi a voler evitare incontri ravvicinati con gli uomini dell'Arma.

I carabinieri di Cagli, insospettiti dal comprtamento della loro vecchia conoscenza 48enne, hanno deciso di approfondire i controlli ed in tasca gli hanno trovato un grammo di eroina. Dalla successiva perquisizione domiciliare ne sono saltati fuori altri 7, oltre ad un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi: è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.