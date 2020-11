Il marito esce dopo il coprifuoco, la moglie dà l'allarme. Paura nella notte per un sessantenne

CAGLI - Vigili del fuoco e carabinieri sono stati impegnati questa notte nella ricerca di un sessantenne della zona che si era allontanato da casa. E' stata la moglie a chiamare le forze dell'ordine e i soccorsi preoccupata per il marito uscito nonostante il coprifuoco. Sentita anche la Prefettura sono scattate immediatamente le ricerche che si sono estese anche alla zona montana e boschiva di Cagli. Le ricerche sono proseguite per diverse ore ma hanno avuto un esito positivo: il 60enne è stato ritrovato in buone condizioni fisiche.

Ultimo aggiornamento: 11:34

