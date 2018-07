Porta alimenti nel camion frigorifero non a norma: sequestro e maxi multa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAGLI - Una pattuglia della Polizia stradale di Cagli, durante una attività operativa coordinata al casello autostradale di Pesaro, dopo un accurato controllo ad un veicolo frigo adibito a trasporto di derrate alimentari congelate, riservate ai distributori della zona, rilevava e contestava al conducente della provincia bolognese, il trasporto dei generi refrigerati effettuato con modalità non idonee contravvenendo alle norme in vigore.Gli operatori di Polizia provvedevano a contestare, sul posto, una sanzione di oltre mille Euro con contestuale sequestro delle derrate e immediate segnalazioni agli enti preposti alla filiera. Sul posto anche l’intervento specialistico di personale dell’Asur.