Polpette killer sparse nei prati: tre cani morti avvelenati in un weekend

CAGLI - Tre cani avvelenati e uccisi nell'arco di ventiquattro ore e diversi bocconi avvelenati rinvenuti nei pressi di alcune abitazioni. Questo l’agghiacciante bilancio dello scorso week end a Cagli, nella strada Cagli-Pergola. Non un evento isolato, quindi, ma un vero e proprio raid con bocconi avvelenati appositamente localizzati per colpire animali domestici. Tempestivo l’intervento dell’Asur per la profilassi che ha fatto portare i cani deceduti a Pesaro dove, all'interno dei loro corpi, sono state rinvenute tracce di veleno.