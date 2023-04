CAGLI - «Nel mese di maggio torna pienamente operativo il poliambulatorio dell’ospedale di Cagli, con le specializzazioni di diabetologia, oculistica e dipendenze patologiche. Non solo: l’ambulatorio di riabilitazione fisioterapica resterà attivo nonostante il pensionamento del direttore del servizio».

Lo annuncia Romeo Magnoni, direttore del distretto sanitario di Urbino dell’Ast 1. «Diversi servizi sanitari – aggiunge – vengono attivati per permettere ai cittadini di Cagli e dei territori limitrofi di usufruire di servizi senza doversi spostare dal loro Comune. Il recupero delle prestazioni sanitarie di prossimità nelle aree dell’entroterra era e resta una priorità. Nonostante le difficoltà nel reperire risorse, in particolare quelle di medici, infermieri e tecnici, verrà restituito un servizio concreto alle persone affette da patologia croniche che richiedono controlli ed esami costanti e programmati».



Bacino di 20mila persone



«Parliamo di un’area che ha un bacino di utenza di circa 20 mila persone – sottolinea l’assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini – e dove i pazienti sono circa 200 solo per quanto riguarda la diabetologia, poi ci sono anche le altre problematiche. Dobbiamo restituire servizi alle aree interne, soprattutto per gli anziani che fanno più fatica a spostarsi. Per questo ho chiesto alla Ast di Pesaro Urbino di accelerare sulla riapertura: i cittadini del territorio torneranno ad avere garantiti servizi primari ed essenziali come nel pre-pandemia, con attività che rispondano ai loro reali bisogni».