Si perde nella zona del Furlo Trovato sano e salvo dopo ore di ricerche

CAGLI - Ore d'ansia per un escursionista perugino che si era perso nella zona del Furlo: trovato sano e salvo dai vigili del fuoco di Cagli.L'allarme è partito poco prima delle 14: l'uomo era partito per una escursione in un sentiero del monte Pietralata. Il sentiero è ben segnalato, ma l'uomo ha perso comunque l'orientamento e, fiaccato anche dalle alte temperature di questi giorni, ha chiamato i carabinieri. L'allarme è stato diramato anche ai vigili del fuoco. Ed è stata proprio una loro squadra a ritrovarlo, stanco ma senza gravi problemi di salute, verso le 17,20.