Si perde tra boschi e dirupi per cercare il cane: trovato e salvato dopo ore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAGLI - Brutta disavventura sul monte Petrano nella zona di Cagli per un uomo arrivato per addestrare il suo cane da caccia. Erano circa le 13 quando tra una allenamento e l’altro il cane è finito nella fitta boscaglia. Il padrone ha cercato di ritrovarlo e anche lui si è addentrato nel bosco. Il terreno si è fatto sempre più impervio e del cane non è riuscito a ritrovare più alcuna traccia. Ad un certo punto gli è anche sembrato di sentirlo cadere in un dirupo con un tonfo sordo finale. Ma si tratta di supposizioni perché la visibilità e l’orientamento a quel punto erano già persi. L’uomo infatti non riusciva più nemmeno a ritornare al punto di partenza ovvero la piana dove era iniziato l’addestramento. A quel punto ha dovuto chiamare i soccorsi. Per fortuna dopo diversi tentativi il cellulare è riuscito a trovare un segnale ed ha potuto chiamare aiuto. Sul posto è arrivata una squadra di vigili del fuoco di Cagli che ha cominciato a cercare l’uomo. L’uomo è stato alla fine individuato intorno alle 16.30, stava bene e non aveva riportato ferite ma del suo cane nessuna traccia.