I ladri sommelier scassinano il furgone e fanno il pieno di vino

CAGLI - Hanno scassinato, con una maestria e una precisione tale da non lasciare segni visibili di effrazione, la portiera posteriore del Fiorino dell’azienda Marchigiano Tipico di Luca Magnoni, parcheggiato in via Raffaello Sanzio a Cagli, e hanno rubato bottiglie di vino per un valore economico di oltre 150€. Nella notte tra mercoledì e giovedì un nuovo furto ha turbato la tranquillità apparente della città di Cagli , messo a segno davanti al deposito dell’azienda che vende on line prodotti tipici del territorio, gestita dal giovane cagliese Luca Magnoni.