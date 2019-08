I ladri irrompono di notte nei negozi ​del centro: indagini con le telecamere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAGLI Incursione notturna all’Antica Macelleria di Cagli ieri notte, in pieno centro storico. Presumibilmente intorno alle 3.30 - 4 alcuni malintenzionati si sono introdotti nella piccola macelleria, situata a ridosso della centralissima piazza Matteotti, scassinando l’entrata principale. «Sono arrivato intorno alle 5.30 e mi sono subito accorto che qualcosa non andava: ho trovato la porta aperta e la cassa ribaltata» ha commentato il titolare Daniele Tagliatesta.Ad essere sottratti il fondo cassa e qualche moneta, per un valore di poche centinaia di euro. Per un primo sopralluogo sono intervenuti i carabinieri di Pergola, mentre la denuncia è stata formalizzata al comando dei Carabinieri di Cagli che procederà con le indagini. Sempre nel centro storico sono stati presi d’assalto anche una gelateria e ed è stata tentata l’incursione anche in una cartoleria. Torna, quindi, l’incubo ladri a Cagli dopo un periodo di relativa tranquillità. L’intero territorio è da qualche mese presidiato da un innovativo sistema di video sorveglianza con lettori di targa nei punti di ingresso della città.