Cagli, i ladri arrivano dalla finestra all'imbrunire: ripulite tre case a schiera e una villetta

CAGLI - I ladri arrivano all'imbrunire: nuova incursione ai danni di abitazioni di privati a Cagli.

Ad essere prese d’assalto, ieri, nell'arco di tempo che va dalle 18 alle 18,30, quattro abitazioni in Via Luigi Pirandello, una zona residenziale conosciuta come "Bisciugola". I ladri hanno visitato tre case a schiera, risparmiando le prime due dello stesso blocco probabilmente perché i proprietari a quell'ora si trovavano a casa, e una villetta poco distante.

Sono entrati forzando porte finestre o terrazzi al primo piano, mettendo a soqquadro le abitazioni alla ricerca, probabilmente, di contanti visto che pare non abbiano sottratto alcun oggetto di valore. I residenti hanno sporto regolare denuncia al Comando dei Carabinieri di Cagli che stanno indagano anche tramite le immagini del nuovo impianto di videosorveglianza.

