Persi sui monti coi cellulari scarichi: task force per salvare due ragazzi

CAGLI - Sono state ore di paura per due ragazzi del posto che si sono inerpicati sul monte Pietralata perdendo l’orientamento. Una storia a lieto fine grazie all’intervento della Protezione civile, di due squadre di vigili del fuoco partite da Pesaro e da Cagli che hanno rapidamente individuato il sentiero lungo il quale i due si erano smarriti.A rendere più complesse le ricerche i cellulari con le batterie esaurite rimasti in silenzio. I due erano partiti all’avventura nel primo pomeriggio di ieri scegliendo di salire per la strada del Furlo. La paura ha fatto poi il resto trasformando la situazione in un reale pericolo. Sono entrati così in azione gli uomini della Protezione civile e i vigili del fuoco prima di Cagli e poi supportati da Pesaro. Per precauzione è stato allertato anche l’elisoccorso e da Fabriano è partito Icaro dotato di verricello da utilizzare nel caso i ragazzi non fossero stati raggiungibili a piedi. Intorno alle 19 è arrivato il primo sospiro di sollievo con la certezza che i due fossero stati individuati. Due ore dopo i ragazzi erano già salvi, raggiunti dai soccorsi e diretti verso il parcheggio nei pressi della diga.