Diabolik ritorna nei boschi: liberato il rarissimo gatto selvatico

CAGLI - Grande emozione per il rilascio di Diaby (diminutivo di Diabolik) , il gatto selvatico ritrovato dalla veterinaria di Cagli in fin di vita quasi 20 giorni fa. Ed è stata proprio Cecilia Copparoni, insieme agli operatori del Cras e della polizia provinciale ad avere l’onore di liberare il gatto non lontano da dove era stato trovato. Diaby che aveva da poco consumato l’ultimo pasto in cattività, si è lanciato verso il boschetto a grandissima velocità, felice di recuperare la sua libertà.Gli inglesi lo chiamano wild cat, gli italiani gatto selvatico, il suo nome in natura è Felis sylvestris: è un evento eccezionale avere trovato un esemplare vivo nella nostra provincia. Fino al 1992 era una animale poco studiato, ma negli ultimi venti anni, grazie anche al fototrappolaggio, è stato scoperto e studiato anche in Italia e nel nostro territorio, dove fino ad oggi ne erano stati rinvenuti solo 3 esemplari, ma deceduti. Questa volta non è andata così. Le amorevoli cure della veterinaria hanno rimesso in sesto Diaby, così chiamato per la stupefacente forza, tanto che ha preso quasi due chili: al suo rientro in natura sarà in grado di riprendere la sua vita al pieno delle forze. «È stato bellissimo poterlo curare e seguire in questi giorni, ma sono felice che rientri nel suo habitat, vederlo in gabbia è tristissimo» ha confermato la dottoressa a cui Diaby deve la vita.