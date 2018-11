Cuccioli abbandonati trovati nel pozzetto e salvati dai pompieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAGLI - Operazione di salvataggio firmata dal comando dei vigili del fuoco di Cagli, ieri mattina, sulla strada provinciale 72 in località Mezzanotte di Pergola. Ad essere recuperati, e tratti in salvo, due adorabili cuccioli di pochi mesi, finiti all’interno di un pozzetto per la raccolta dell’acqua ai margini della carreggiata. A dare l’allarme, intorno alle 9, un signore che, passeggiando lungo la strada, ha sentito dei latrati provenire dal chiavicotto e si è accorto della presenza di due piccoli e spaventati cagnolini intrappolati all’interno. Le operazioni di soccorso hanno permesso di estrarre in poco tempo gli animali, spaventati ma in buona salute, prontamente recuperati dal servizio veterinazio di Fano. Sul posto sono intervenuti anche i militari del comando carabinieri forestali di Pergola. Al momento non è possibile stabilire se gli animali siano caduti o siano stati intenzionalmente gettati all’interno del tombino.