Un cortocircuito scatena un inferno di fuoco e fumo: appartamento inagibile

CAGLI - Fiamme poche, alla fine, ma fumo notevole e appartamento inagibile per la famiglia che ci vive. Tutta colpa di un probabile cortocircuito che ha sprigionato un rogo all’interno di una abitazione di via Leonardo da Vinci, a Cagli, ieri sera intorno alle 18. Nessun ferito, l’unico affittuario presente è stato lesto nell’uscire in strada e dare l’allarme ai vigili del fuoco. La paura, però, non è stata poca.

La chiamata alla caserma, che in linea d’aria si trova ad appena 500 metri dall’abitazione, è arrivata alle 18.20. Coincidenza curiosa: l’appartamento andato a fuoco è dello stesso proprietario della caserma. Il fuoco in breve tempo ha distrutto gli arredi, divorando suppellettili e mobilia, con velocità formidabile, sviluppandosi dall’angolo stireria, forse originandosi proprio da un ferro da stiro mal funzionante. L’appartamento, che si trova al piano terra rialzato dell’edificio, al momento è stata dichiarato inagibile proprio a causa del fumo sprigionato che ha avvolto ogni camera, annerendo tutto e impregnandosi nelle pareti, rendendo di fatto non respirabile l’aria. Non sono stati riscontrati, quindi, problemi strutturali. Sul posto sono intervenuti due automezzi dei vigili: l’operazione di spegnimento delle fiamme e di bonifica dell’area ha richiesto un paio d’ore. La squadra è rientrata alle 20 circa.

