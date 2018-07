Corto circuito al frigo: la casa è invasa dalle fiamme e dal fumo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAGLI - Paura nella sera a Cagli a causa di un corto circuito innescato da un frigorifero che ha costretto a intervenire una squadra dei vigili del fuoco in un’abitazione per il fumo e le fiamme che si erano sprigionate. Molta paura ma per fortuna nessuno è rimasto coinvolto al di là dei danni del fumo che si sono concentrati soprattutto in cucina. L’allarme è stato dato poco dopo le 21 e la squadra dei vigili del fuoco è rimasta impegnata per buona parte della serata per contenere e spegnere le fiamme.