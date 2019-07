L'auto sbanda, colpisce il guardrail e cappotta: conducente muore sul colpo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAGLI - Sbanda, colpisce il guardaril e cappotta: muore sul colpo un uomo di 84 anni di Piobbico. L'incidente è avvenuto poco dopo le 18 sulla strada Apecchiese in località Abbadia di Naro, nel comune di Cagli.L'uomo stava viaggiando con la sua Peugeot 206 verso Apecchio quando, per cause ancora al vaglio della Polizia stradale, ha perso il controllo dell'auto innescando il tragico incidente. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco e degli operatori del 1118, ma gli operatori sanitari non hanno che potuto constatare il decesso dell'uomo.