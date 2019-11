Cagli, arrestato spacciatore di cocaina, durante la perquisizione in casa arrivano i clienti: identificati

CAGLI - Controlli per il ponte di Ognissanti: uno spacciatore di cocaina finisce nella rete, insieme a qualcuno dei suoi clienti, dei poliziotti del commissariato di Urbino.

L'uomo è stato sospreso con addosso alcune dosi di cocaina già confezionate in involti di carta, così i poliziotti hanno deciso di procedere alla perquisizione domiciliare. Dove sono state trovate altre dosi confezionate, in tutto una cinquantina. Sequestrati anche contanti ritenuti icasso dell'attività di spaccio. Durante la perquisizione diverse persone sono passate a casa dell'uomo: sono statte tutte identificate come possibili clienti. L'arresto è stato convalidato, l'uomo è stato posto ai domiciliari.

