Cagli, un altro arresto per spaccio di cocaina: in manette un giovane albanese, ne aveva più di un etto

CAGLI - Cagli epicentro dello spacio di cocaina? Così parrebbe, perchè subito dopo l'arresto di un 52enne con 50 dosi da parte della Polizia, i carabinieri hanno preso un giovane albanese che ne aveva circa 130 grammi.

I Carabinieri della Stazione di Cagli hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un giovane albanese, classe ’92, incensurato, giunto nel centro cagliese da poco più di un mese. Durante un servizio notturn i militari della locale Stazione hanno notato il giovane albanese uscire con fare sospetto da un civico del centro cittadino di Cagli. I militari, dopo aver seguito a piedi il giovane per qualche decina di metri, lo hanno notato salire a bordo di una Fiat Punto parcheggiata sulla Piazza San Domenico e senza dargli modo di poter avviare il motore ed allontanarsi, gli hanno intimato subito l’alt sottoponendolo a controllo.

All’atto del controllo il giovane albanese manifestava da subito uno strano nervosismo e un atteggiamento fortemente sospetto; il controllo sul posto però ha fornito esito negativo, ma prima di lasciarlo andare, i militari hanno chiesto al giovane il domicilio, ricevendo come risposta una località completamente diversa (Smirra di Cagli) dal civico da cui era stato poco prima visto uscire. Al giovane sono state trovate indosso due chiavi di un portone, e solo dopo essere stato portato dinanzi al predetto civico, ammetteva che quella in effetti era la sua abitazione: le due chiavi infatti hanno permesso ai militari di aprire sia il portone che la porta dell’appartamento posto al secondo piano.

Cospicuo il quantitativo di stupefacente rinvenuto all’esito della perquisizione domiciliare: i militari hanno perquisito a fondo tutti i locali della dimora, rinvenendo in tutto ben 71 involucri di varie dimensioni contenenti cocaina del peso complessivo di oltre 130 grammi. Nella cucina, sotto il lavabo, è stato rinvenuto anche un bilancino di precisione per il peso dello stupefacente, nonché 300 grammi di mannite, utile per il taglio della sostanza. Infine, sempre in diversi ripostigli dell’abitazione, è stata rinvenuta la somma contante di 1.710 euro, posta anch’essa sotto sequestro in quanto sicuro provento dell’attività di spaccio.



