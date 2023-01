APECCHIO - Il silenzio di una tranquilla notte ad Apecchio è stato rotto poco prima delle 3 dal suono lacerante della sirena di un’ambulanza. Tragedia sfiorata nella notte tra sabato e domenica, quando una mamma di circa quarant’anni è volata giù dalla finestra di casa sua.

Dopo una caduta di circa otto metri, il corpo è finito sul tettino di una piccola capanna adibita al ricovero di attrezzi rimanendo incastrato tra il tetto stesso e la parete della casa.

E' rimasta vigile

Sul luogo sono intervenuti l’ambulanza di Apecchio Soccorso, quella della postazione territoriale di soccorso di Cagli, carabinieri e vigili del fuoco, mentre l’eliambulanza non si è potuta alzare in volo per le condizioni meteo.

La donna soccorsa e stabilizzata dall’equipaggio del 118 era vigile ed è stata immediatamente portata all’ospedale di Urbino, dove dai primi riscontri diagnostici, sembra che abbia riportato varie fratture.

In seguito è stata trasportata all’ospedale regionale di Torrette di Ancona per controlli più approfonditi. Secondo i rilievi dei carabinieri si tratterebbe di un atto di autolesionismo. C’è da rimarcare che buona parte del vicinato non si è accorto di nulla prima dell’arrivo dei soccorsi. Solo un residente che abita a poca distanza ha udito un tonfo senza realizzare ciò che era accaduto.