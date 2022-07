Cesane, ciclista cade lungo il sentiero Ghost e sbatte la testa: soccorso nel bosco complicato

FOSSOMBRONE - Un ciclista quarantenne di Fratte Rosa è stato soccorso nel bosco delle Cesane, nel comune di Fossombrone. Stava facendo un'escursione in mountain bike in compagnia del fratello lungo il sentiero denominato Ghost quando ha subito una rovinosa caduta. A causa di un ostacolo la ruota anteriore della bicicletta si è impuntata e il biker è stato catapultato all'avanti per vari metri battendo violentemente la testa.

L'allarme e l'elisoccorso

Era la tarda mattinata quando il fratello ha dato l'allarme. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Urbino con tre mezzi, tra cui un quad. Il ferito è stato raggiunto con un certa difficoltà grazie alle indicazioni date dal fratello. Era finito in una zona scoscesa e impervia: messo in sicurezza su una barella, è stato recuperato con un verricello e portato nella più vicina piazzola della strada che attraversa le Cesane, dove ad attenderlo c'era un automezzo del 118. Stabilizzato sul posto è stato allertato l'elisoccorso che lo ha trasportato all'ospedale regionale di Torrette di Ancona. Il ciclista si lamentava per forti dolori alla schiena, ma gli effetti della caduta sono stati certamente limitati dal casco protettivo che indossava