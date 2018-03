Cade dalla bicicletta dopo l'urto con la vettura ma l'automobilista se ne va

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI – Armi e droga, in corso una maxi retata per disarticolare un sodalizio dedito allo spaccio stupefacenti tra Campania, l’Abruzzo e le Marche.I carabinieri del comando provinciale di Teramo, insieme con quelli delle province di Napoli, Ascoli Piceno, Ancona, con la collaborazione delle unità cinofile, stanno effettuando un'operazione per l'esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale dell'Aquila, su richiesta della procura della Dda, nei confronti di 11 indagati. Sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti in concorso, detenzione illegale di armi e munizioni.