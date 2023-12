PESARO - Se oggi ha uno dei negozi di dischi tra i più frequentati dalla scena musicale pesarese un motivo c’è: la passione per la musica di Leonardo D’Elia arriva da lontano, quasi nel suo Dna. «Mio padre fu uno dei primi impiegati della Eko, la nota ditta di strumenti musicali, già negli anni ‘70. Per questo da Bari, dove sono nato, ci trasferimmo a Recanati, dove ho fatto la mia prima formazione scolastica e le mie prime esperienze musicali. Abitavamo nel quartiere di Villa Teresa, dove, a metà degli anni ’70 fu fondata Radio Sound, da cui nacque l’attuale Tvrs.

Il fautore di tutto questo fu un parroco davvero in gamba e visionario, don Dino Issini, che si inventò una raccolta fondi per la costruzione di una chiesa “futurista” e creò un centro di aggregazione giovani all’avanguardia, fondando una radio».

Apprendista alla radio

E fu lì che Leonardo si offrì volontario per chiudere i programmi della giornata con un’ora di musica, dalle 18 alle 19: «Colsi l’occasione al volo, visto che non si doveva nemmeno parlare e davano 20.000 lire al mese per farlo tutte le sere, il ché non guastava. Mi ritrovai così in quello che sarebbe stato il mio ambiente naturale, in mezzo ai dischi, ed ebbi la mia “conversione musicale”: avevo 12 anni e, fino ad allora, avevo ascoltato la musica commerciale, ma lì dentro trovai un 45 giri dei Ramones, decisamente diverso dal Gianni Bella che andava di moda quell’estate. Fu una folgorazione ed ebbi modo di ascoltare i primi dischi punk». A Recanati Leo è rimasto fino ai 18 anni, frequentando anche gli scout: «Devo ringraziare i miei genitori, Angelo e Maria, per questa esperienza di indipendenza, per il piacere di imparare a sapersela cavare, dove ho imparato anche a cucinare, come nel manuale delle Giovani Marmotte…».

Nel 1984 il babbo di Leo si trasferisce a Montecchio per una nuova collaborazione, sempre nell’ambito degli strumenti musicali: «Abbiamo rischiato di andare ad abitare nel Riminese, dove babbo aveva trovato il lavoro e tutta la mia avventura qui non sarebbe mai potuta accadere». Confessa anche di non essere mai stato un brillante studente: «Diciamo che facevo lo stretto necessario e ci ho messo 7 anni per finire i 5 canonici. L’impegno politico occupava molto del mio tempo. Ero rappresentante d’istituto e fummo i primi ad organizzare corsi musicali nelle ore extra scolastiche». La scuola a Pesaro e l’impegno politico, aprono a Leonardo le porte della scena musicale pesarese: «Alla “Palla di Pomodoro” si incontravano buona parte dei musicisti, così come al centro sociale Leoncavallo. Contemporaneamente iniziai anche a frequentare la famosa Radio Antenna 3 di Villa Fastiggi. Poi passai a Radio Punto dove creammo “Tilt” il contenitore musicale che andava in onda sei sere alla settimana, dalle 20 alle 24, con dj come Francesco Battisti, Massimo Battaglia, Achille Bardeggia e tantissimi altri».

E piano piano, Leo si muove alla scoperta dei nuovi talenti della fervente scena musicale locale, da cui nasce anche l’incontro con i Boo-hoos (formazione di culto della scena garage fino agli anni ’80) che giungono sulla scena nazionale e di cui Leonardo cura presentazioni ed eventi. Dischi e musica nel Dna insomma, con un unico rammarico: «La mia casa era piena di strumenti musicali e oggi mi pento di non essermi mai dedicato allo studio della musica. Chissà come sarebbe andata la mia vita se fossi diventato un musicista..».

La musica alternativa

Fino agli anni ’90, Leo lavorava in radio e in diversi locali della costa marchigiana e romagnola come dj, proponendo sempre musica alternativa. Nel ’90 si sposa e la sua prima figlia, Gaia, nasce nel 1991: «Ho dovuto per forza mettere la testa a posto, dovevo fare il babbo e ho iniziato a lavorare nel settore del legno, continuando però anche a fare serate nei locali». Nel ’98 però, all’arrivo del secondo figlio, Pietro, lascia il suo secondo mestiere da dj e si dedica al collezionismo di vinili. La grande crisi del settore del mobile lo porta a fare esperienze diverse, come commesso del mercatino del Riuso di Rimini o bibliotecario stagionale ad Arezzo. Finché «un giorno, in una fiera del disco mi accorsi di avere oltre la metà dei vinili presenti in una bancarella e anche che erano di grande valore». La musica ritorna così prepotentemente nella sua vita: decide di fare fiere del disco, intesse relazioni ed arriva ad aprire il suo negozio, il Black Marmalade a Pesaro, nel 2017.

