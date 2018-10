Sedici anni anche in appello Adesso Butungu chiede di scontare la pena in Congo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Confermata anche in appello la condanna a 16 anni per Guerlin Butungu, il congolese 22enne, già ospite di strutture di accoglienza ad Acquaviva di Cagli e di Pesaro, accusato di essere il capo del branco di stupratori di Rimini.Se il verdetto sarà confermato anche in Cassazione, Butungu vorrebbe chiedere di scontare la pena in Congo. In particolare per lui i capi di imputazione erano dieci. Violenza sessuale e la rapina della turista polacca e lo stupro della transessuale peruviana nell notte del 25 agosto 2017 in concorso con i tre minorenni, i due fratelli marocchini residenti a Vallefoglia e il nigeriano residente a Pesaro.Gli è stata contestata anche la rapina nei confronti di una giovane coppia tra l’11 e il 12 agosto 2017, lui di Varese lei di origini etiopi, oltre alla violenza sessuale aggravata sulla giovane; infine una rapina nei confronti di due giovani di Bologna e Prato la sera del 26 agosto 2017 e spaccio nei confronti dei tre minorenni.Una camera di consiglio molto rapida in corte di appello a Bologna per la conferma della condanna di primo grado.