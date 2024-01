FANO Tiziano Busca (Psi) non ha apprezzato il progetto della videosfera nella vongola gigante. Fatta la premessa: «Ogni suggestione è utile per un percorso che mira ad innovare la città, la sua offerta turistica», precisato che: «parliamo di un’area portuale sottoposta a vincoli urbanistici e vincoli fisici (porto canale, Faro, parcheggi ecc)» arriva il severo giudizio «Sbagliata la collocazione perché inizia in quel punto il porto antico con il Faro che distingue l’inizio, anche culturale, del percorso che se si vuole immaginare di senso dovrebbe prevedere lo spostamento fisico della capitaneria in altra sede e collocare negli spazi interni, attualmente occupati, l’avvio del percorso emozionale. Anche l’idea suscita perplessità sul piano attrattivo se non accompagnato da un progetto di reale integrazione nella offerta portuale». Insomma nessuno scegliere Fano per vedere la vongola. Quanto alla continuità culturale del progetto: « Lo Scimitar non c’entra nulla con le barche costruite a Fano dai Calafà. Avete visto il porto canale di Cesenatico? Così vale anche per il progetto della “passeggiata romantica” prevista nel progetto waterfront. Penso che siano considerazione che offrono una base di riflessione per un progetto di valore e unisce il cannocchiale visivo ed il punto focale dalla Darsena Borghese al Faro se pensiamo ad un fascino emozionale con gli effetti della “vongola” installati nella struttura della Capitaneria». Tutti questi errori perché: «Ci troviamo di fronte ad un fenomeno politico come “l’ansia da prestazione”. La paura dell’insuccesso genera una inadeguata visione dei fatti. Ed i fatti possibili - chiude Busca - possono produrre una mutazione genetica: trasformare la Vongola in Cozza e distruggere quel poco di autentico che è rimasto nel porto di Fano».