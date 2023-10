URBINO - Riorganizzato il servizio della Breast unit in provincia, attraverso il coordinamento secondo il modello hub e spoke tra Fano e Urbino. La riorganizzazione è stata disposta con una determina della direttrice generale dell’Ast di Pesaro Urbino Nadia Storti del 29 settembre scorso. Tempismo perfetto visto che ottobre è rosa : questo mese , infatti, è dedicato alla sensibilizzazione nei confronti del tumore al seno e alla prevenzione del carcinoma della mammella.

Il mese della prevenzione

E proprio in questo mes e è ripres a a pieno regime l’attività della senologia/Breast u nit dell’ospedale di Urbino grazie ad una riorganizzazione che ha salvaguardato le due realtà operative , che in precedenza facevano capo a due differenti aziende ( Fano era inserita in Marche Nord, Urbino dipendeva dal l’ A rea vasta 1 dell’Asur ) . Nell’attuale azienda sanitaria territoriale c’è un a sola U nità operativa complessa di senologia Breast Unit il cui direttore è Cesare Magalotti , che per anni ha operato nei due presidi garantendo anche a Urbino i volumi di attività previsti dalla normativa (almeno 150 carcinomi trattati all'anno) .

L’operatività della Breast u nit di Urbino è stato un tema subito preso in mano dal la dirett rice generale dell’ Ast Nadia Storti . «Abbiamo lavorato con il direttore Magalotti ad una soluzione che permetterà di proseguire l’attività secondo il modello organizzativo di hub e spoke - afferma la direttrice Nadia Storti - , molto utile per gestire percorsi di cura di patologie complesse (Pdta) e che necessitano di un lavoro di gruppo multidisciplinare di diversi professionisti per gestirle a 360° gradi e innalzando la qualità dei percorsi stessi e del servizio rivolto alle pazienti».

Tecnologie evolute

L’ospedale di Urbino è dotato di tecnologie diagnostiche radiologiche all’avanguardia e di ultima generazione e di tecnologia diagnostica intraoperatoria per individuare la presenza di metastasi nel linfonodo sentinella (mammografia con mezzo di contrasto Cesm e metodica Osna) . «Tecnologie identiche rispetto a quelle presenti a Fano – spiega il direttore Cesare Magalotti – ed è per questo che anche a Urbino sono garantite alle pazienti e ai pazienti interventi chirurgici in termini di complessità oltre che attività chirurgiche ambulatoriali identiche alla struttura del Santa Croce. In questi mesi abbiamo continuato a lavorare per garantire i migliori percorsi di cura alle pazienti».

La Breast u.Unit di Urbino vanta un gruppo multidisciplinare specifico, ambulatori oncologici specialistici dedicati alla cura di pazienti affette da tumore al seno metastatico e percorsi specialistici di supporto per il miglioramento della qualità di vita delle pazienti. «Un supporto fondamentale - sottolinea Magalotti - viene dal contributo delle associazioni di volontariato che ci permettono inoltre di sensibilizzare le donne del nostro territorio alla prevenzione e alla cura di questa neoplasia».

Mille interventi all’anno