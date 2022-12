Bomba day a Pesaro, le ultime: disagi alla circolazione e viabilità rivoluzionata

PESARO- Per permettere il disinnesco di diversi ordigni bellici rinvenuti nella provincia di Pesaro potrebbero verificarsi domenica 4 dicembre disagi alla circolazione lungo la viabilità autostradale ed ordinaria rientrante nella cosiddetta “zona rossa”. E' quanto comunicato dall'amministrazione pesarese.

Bomba day a Pesaro, pronti a disinnescare uno degli ordini più grossi ritrovati

Il dettaglio

In particolare: chiusura dell’autostrada A14 Bologna – Taranto, nel tratto Cattolica – Fano, in entrambe le direzioni di marcia con uscita obbligatoria al casello autostradale di Cattolica in direzione sud ed al casello di Fano in direzione nord, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 (e comunque fino a cessate esigenze). Itinerario alternativo. Dall’uscita obbligatoria della A14 di Cattolica percorrere la SS16 Adriatica in direzione di Ancona, con rientro in autostrada al casello di Fano. Percorso inverso per chi è diretto a nord dall’uscita obbligatoria di Fano.