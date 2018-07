Bomba nel cantiere, ecco tutte le vie da evacuare nel Comune di Montelabbate

Osteria Nuova

Apsella e Borgo Marcellino

MONTELABBATE - Anche il Comune di Montelabbate, data la vicinanza con Vallefoglia, ricade nel raggio di azione di oltre 1.500 metri di diametro stabilito dagli artificieri dal punto di ritrovamento dell’ordigno bellico di circa 31 chili, un bomba di aereo della Seconda Guerra Mondiale, all’interno del cantiere per il potenziamento del depuratore di Marche Multiservizi. L’ordigno è in sicurezza. Ora si studia l’operazione di rimozione che verrà probabilmente effettuata una domenica. Ma sono già note le zone che andranno sgomberateLa Montelabbatese (Strada delle Regioni) e la Provinciale saranno chiuse per circa 5 ore. L’elenco prevede poi numerose vie di tutte le frazioni del comune, l’elenco precisa l’intervallo di numeri civici presi in considerazione. Per quanto riguarda Montelabbate (capoluogo) sono interessate via Risara dal civico 1 al 29 e dal 2 al 12, via Mameli, via Bramante, via Rossini, piazza Garibaldi, via Branca, via Fratelli Bandiera, via Nino Bixio, via Risorgimento, via Zambonini, via Kennedy, via don Milani, via don Puglisi, via don Diana, via Giusti, via Parini, Largo Pascoli, via Leopardi, via Manzoni, via Baracca, via Marconi, via Cavour, via Mazzini, via Raffaello, via Roma, via La Rocca, via Montali dal civico 3 all’11 e dal 2 all’86, via Piave, via Foscolo, via Fratte dal civico 2 al 18 e dall’1 al 77, via Verga, via Foglia, via Fornaci e via Carducci.Ad Osteria Nuova le vie sono: via provinciale dal civico 130 al 212 e dal 181 al 221, via Lunga, largo Donatori del sangue, via Bellini, via verdi, via Zandonai, via Puccini, via Indipendenza dal civico 6 al 14 e dal 33 al 45, via Curiel dal civico 11 al 15, via Magenta dal civico 224 al 260, e dal 91 al 145, via Pantanelli dal civico 1 al 65 e dal 2 al 104, via Brodolini dal civico 55 al 113, via Pastore, piazza Di Vittorio, piazza Matteotti e via Luciano Lama.All’Apsella: via galilei, via Abbadia, via Fermi, via Leonardo Da Vinci, via Apsa dal civico 2 al 6 e dall’1 al 9, via Papa Clemente, via Bamberga, via Primo Maggio, via Apsella dal civico 1 al 37 e dal 2 al 34 e via San Tommaso. Infine a Borgo Marcellino: Via Montecchio, via Redipuglia dal civico 1 al 21 e dal 4 al 66, via Marrone dal civico 2 al civico 8 e dal 2 al 43.Nel Comune di Vallefoglia le vie interessate allo sgombero saranno rese note nelle prossime ore.