Pesaro blindata, chiuse autostrada e Strada del Montefeltro. L'accoglienza degli sfollati alla VitriFrigo Arena

PESARO - Pesaro blindata, chiuse questa mattina (domenica 4 dicembre 2022) autostrada A14 e Strada del Montefeltro. Alla Vitrifrigo Arena, punto di accoglienza individuato dal Comune per i residenti sfollati durante le operazioni di bonifica che non avevano altri punti di appoggio, sono arrivate 11 persone. Le operazioni si sono concluse a tempo record grazie alla grande preparazione e professionalità del personale dell'Esercito: alle 10.30 le famiglie hanno potuto far ritorno a casa mentre è stata data subito comunicazione alla società Autostrade per la riapertura immediata del tratto Cattolica-Fano.

Le foto e il video di Stefano Bargnesi