F ANO - Sono volate parole grosse ieri sera in consiglio comunale quando è giunto in discussione il punto all’ordine del giorno relativo alla variante di Centinarola al Prg, relativa a un nuovo supermercato, che poco dopo le 22 al settimo passaggio in consiglio comunale per un solo voto di scarto 9 favorevoli, 10 contrari e 1 astenuto, non è stata approvata.

Contestata l’operazione

C’è chi ha parlato di “affarismo di bassa lega” come la consigliera di F dI Lucia Tarsi in relazione a un'operazione urbanistica che ha visto già 5 anni fa l'acquisto dell'area agricola a un prezzo supervalutato di almeno 6 volte. C’è chi ha considerato la scuola, così come trattata dalla giunta Seri , “merce di s cambio”, come Gianluca Ilari capogruppo della Lega e chi ha sancito come “non accettabile la commistione tra istituzioni e partito” così come si è pronunciato Tommaso Mazzanti , capogruppo del movimento 5 Stelle , che si è riferito alle dichiarazioni del costruttore Iacone .

Fatto sta che non solo il consiglio, ma anche il Partito democratico maggior partito di maggioranza , è apparso spaccato. Le divisioni interne sono state chiaramente annunciate in sede di dibattito dalla capogruppo Agnese Giacomoni, lei stessa contraria alla variante , così come si era espressa pubblicamente in precedenza.

Le critiche di Giacomoni

«Se la giunta ritiene prioritario un ampliamento della scuola esistente a Centinarola o la costruzione di una nuova sede per venire incontro a reali esigenze del quartiere, è il pubblico che deve attivarsi. Non è accettabile che tale intervento costituisca un lasciapassare per favorire un ’ operazione commerciale finanziaria. Fano città dei bambini non può consentire che la realizzazione di una scuola, quale esigenza prioritaria dei bambini, possa dipendere da una contrattazione» .

Ad appoggiare la delibera di giunta, invece, è intervenuto Federico Perini del Pd, il quale ha lanciato il monito di non demonizzare le varianti con opere compensative (in questo l’allargamento della scuola in cambio del supermercato) , in quanto abitualmente usate da tutte le amministrazioni e, piuttosto, ha invitato i consiglieri a valutare l’utilità pubblica.

Ecco le scelte individuali